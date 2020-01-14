Кудрин оценил воровство из бюджета России в 2—3 миллиарда рублей в год

Из государственного бюджета России воруется примерно 2—3 миллиарда рублей в год. При этом финансовых нарушений аудиторы находят существенно больше. Так, по оценкам Счетной палаты, в 2019 году их объем составил примерно 804 миллиарда, заявил глава ведомства Алексей Кудрин.

«Например, за 2019 год мы выявили таких нарушений примерно на 804 миллиарда рублей. Но примерно треть из них — нарушения бухгалтерского учета. Их исправляют по ходу проверок. Еще треть — это нарушения процедур закупок, которые не являются уголовными преступлениями», — приводит РИА Новости слова Кудрина.

Он добавил, что Счетная палата планирует постепенный переход от выявления финансовых нарушений к поиску системных проблем в сфере финансов. Будет увеличиваться доля стратегического аудита.

«Это не значит, что мы отойдем от поиска и анализа финансовых нарушений. Надеюсь, даже расширим это направление за счет применения цифровых методов анализа. Мы поставим для себя такой KPI — больше влиять на ситуацию в стране через разрешение системных проблем. И к середине этого года построим новую модель управления Счетной палатой», — сказал Кудрин.

Недавно Счетная палата проанализировала исполнение федерального бюджета РФ за 2018 год. Ведомство пришло к выводу, что ни одна из 40 государственных программ развития экономики не показала высокой степени эффективности.