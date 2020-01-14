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СМИ: Хафтар не подписал соглашение о перемирии и покинул Россию

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© МО РФ

© МО РФ

Командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар уехал из Москвы, так и не подписав соглашение о перемирии с правительством национального согласия Ливии под руководством Файеза Сарраджа. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на информированный ливийский источник.

«Маршал Хафтар покинул Москву. Соглашение он не подписал», — цитирует агентство слова собеседника.

Ранее стало известно о том, что итоговый документ на переговорах в Москве был согласован и подписан несколькими сторонами ливийского конфликта, однако Хафтар взял паузу на размышления.

Между тем параметры и возможность подписания соглашения о перемирии между Правительством национального согласия Файеза Сарраджа и главой Ливийской национальной армии маршалом Халифой Хафтаром являлись главными темами переговоров в столице России.

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