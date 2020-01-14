Метеорологи пообещали продолжение теплой зимы

Непривычно теплая для России зима продолжит удивлять температурными рекордами. Уже 16 января ожидается следующий. В этот день термометры покажут около пяти градусов выше нуля. Такого странного зимнего сезона на территории страны не было более 130 лет. Морозы, скорее всего, придут, но изменить общие средние показатели уже не смогут.

Вопреки опасениям граждан России метеорологи ожидают и более теплую, чем обычно, весну. Однако пока рано связывать погодные аномалии с глобальным изменением климата, поскольку период наблюдения слишком короток для серьезных выводов.

«Не существует корреляции между теплой зимой и холодным летом или другими сезонами. По моим оценкам, весна будет теплая, температура в марте-апреле ожидается выше нормы. К маю-июню погода вернется к своим обычным показателям: в мае будет 18 градусов, в июне — 21−22 градуса. То есть все как положено», — цитирует газета «Известия» слова ведущего сотрудника центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил повышение зимних температур в умеренных и высоких широтах в последние 30 лет. Они выросли на два градуса. Вероятно, зимы начнут становиться теплее.

«Однако это не значит, что в следующем году не будет холодной зимы. Могут быть экстремально теплые зимы, как сейчас, но возможны и очень холодные зимние эпизоды», — сказал он.

По мнению главного специалиста отдела наук о Земле РАН Нины Зайцевой, не стоит связывать столь теплую зиму в России с глобальным потеплением. Говорить об изменениях климата можно лишь после устойчивых изменений, наблюдаемых в течение долгих лет.



«Давайте вспомним прошлое лето в Москве, когда мы мерзли, или май 2017 года, когда выпал снег. То, что происходит на протяжении десяти лет — еще не климат. Это изменения погоды. Климат в классическом определении — это состояние погоды на протяжении длительного времени в том или ином регионе. Сегодня не происходит ничего такого, чего бы еще не было в истории человечества», — считает Зайцева.

Она уверена, что пожары, подобные бушующим сейчас в Австралии, уже случались в истории этой страны. «Дело в том, что сама природа там обречена быть полупустыней», — сказала Зайцева.

Старший научный сотрудник Института физики атмосферы РАН Александр Чернокульский не согласился с утверждениями коллег-климатологов. Он считает, что сейчас человечество как раз наблюдает первые признаки глобального потепления, хотя подтвердить эти выводы сможет лишь повторение такой погоды в течение ряда лет.

«Температура на планете растет за счет усиления парникового эффекта, связанного с ростом концентрации углекислого газа и метана в атмосфере. Пять последних аномально теплых лет говорят о том, что это может быть то самое потепление», — сказал ученый.

Если говорить о конкретных причинах нынешней аномальной зимы в Северном полушарии, то виной всему — циклоны, сменившие привычный маршрут. Проходя севернее, они затягивают на территорию России тепло Атлантики. При этом классический антициклон, зона высокого давления, обычно формирующийся над Сибирью, не в состоянии противостоять такому движению. Он непривычно слаб в этом году, пояснил Евгений Тишковец.



В итоге нас, похоже, ждет относительно теплая погода даже на Крещение. В этот день будет лишь легкий мороз — до двух градусов. В последние десять дней января, может быть, станет прохладнее, но в целом климатическая норма окажется превышенной на всей территории России на 6−15 градусов.

«Это уникальный случай. Понятно, что везде аномалии будут заметны по-разному: в Якутии норма минус 45 градусов, а в Москве — минус 9 градусов. Но в целом страна буквально раскраснелась от январской жары», — заявил Роман Вильфанд.

Евгений Тишковец напомнил, что аномально теплая зима делает опасными крещенские купания — лед на водоемах слишком тонок для их организации. Толщина его не превышает 25 сантиметров. Стабильный ледовый покров установился только на севере России, в Предуралье и Поволжье.



Метеоролог добавил, что научные наблюдения не подтверждают поверья о «крещенских морозах». Температура в этот период лишь в 16% случаев опускалась ниже 20 градусов. В 24% случаев она колебалась в пределах минус 5−10 градусов, а в 22% и вовсе — выше минус 5.

При этом ученые заявили, что пожары 2019−2020 годов в Австралии стали самыми страшными в истории наблюдений. В них уже погибло около одного миллиарда животных.