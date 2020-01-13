Бедные люди пострадают от экстремальной жары сильнее богатых

Экстремальная жара уже убивает в Соединенных Штатах больше людей, чем любые другие негативные природные факторы. При этом она, скорее всего, станет еще более смертоносной из-за изменения климата. Однако высокие температуры не влияют на всех людей одинаково. Жители бедных районов подвержены большему риску, поскольку в них температурные скачки, как правило, выше. Иногда разница доходит до 20 градусов. К такому выводу пришли американские ученые.

«Мы обнаружили, что в тех городских кварталах, которым в середине XX века было отказано в муниципальных услугах и поддержке домовладений, в настоящее время находятся самые горячие районы почти в каждом из 108 изученных нами городов», — цитирует журнал Climate слова профессора урбанистики и планирования государственного университета Портленда.

Ученый добавил, что исследователи обеспокоены разделением, вызванным небрежным планированием развития городов. Эта системная ошибка ставит в более выгодное положение богатые и белые сообщества. Поскольку изменение климата вызывает все более частые и продолжительные периоды жары, жители определенных районов столкнутся с большими трудностями. В них, как правило, обитают бедные и цветные американцы.

Ученые изучили взаимосвязь между температурой поверхности в летний период и исторической жилищной политикой в 108 городах Соединенных Штатов. Данные были получены со спутниковых снимков. Выяснилось, что районы с меньшим количеством зеленых насаждений и большим объемом бетона и тротуаров в среднем намного «горячее». Они образуют «острова тепла». Шандас и коллеги ранее уже отмечали в своих работах, что в таких местах в Портленде находятся домохозяйства с низким доходом и цветные сообщества. Теперь стало понятно, что схожая ситуация наблюдается по всей стране.



Ученые указывают на связь между разогревом поверхности и так называемой «красной линией». Начиная с 1930-х годов жилищная политика в США выделила некоторые районы, обозначенные красными линиями, в качестве слишком опасных для инвестиций. Жителям этих кварталов было отказано в кредитах на строительство и страховке. Дискриминация в жилищной сфере в Соединенных Штатах была запрещена в 1968 году, но новое исследование направлено на оценку последствий такой политики. Оно показало, что ранее выделенные районы жарче остальных в 94% случаев в 108 изученных городах.

Ученые утверждают, что кварталы за «красной линией» в среднем на пять градусов теплее. Однако в некоторых городах различия гораздо серьезнее. В Портленде, Денвере и Миннеаполисе отмечена наибольшая разница температур — до 12,6 градусов.



«Низкие температуры в определенных районах города не возникают по воле обстоятельств или из-за совпадений. Это — результат десятилетий преднамеренных инвестиций в парки, зеленые зоны, деревья, транспорт и жилищную политику, которые обеспечивали „услуги охлаждения“. Сейчас эти районы стали „богаче“ и „белее“ по всей стране. Мы видим, как подобная политика буквально убивает тех, кто наиболее уязвим к сильной жаре», — сказал Шандас.

Жители «районов за красной чертой» до сих пор страдают не только от жары и связанных с ней рисков для здоровья. Им приходится больше платить за электроэнергию для охлаждения. Они ограничены в доступе к зеленым насаждениям, снимающим стресс и защищающим от шума.

«Наше исследование — только первый шаг в определении правильных действий, способных устранить эти системные ошибки в наших городах в условиях изменения климата», — подчеркнул Шандас.

Тем временем американские ученые призвали ограничить рождаемость в бедных странах.По их мнению, это — дешевый и эффективный способ обуздать климатические изменения и связанные с ними риски в современном мире.

