В аэропорту Хельсинки один из членов экипажа выпал из самолета
- 13 января 2020, 21:23
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В аэропорту Хельсинки-Вантаа из самолета Airbus A320 авиакомпании Finnair выпал один из членов экипажа.
Как сообщил в Twitter финский Центр по расследованию чрезвычайных ситуаций OTKES, пострадавший получил травмы.
«Лайнер в этот момент находился на стоянке в аэропорту после полета», — говорится в сообщении. Отмечается, что борт прибыл в Хельсинки из Оулу.
По информации газеты Ilta-Sanomat, инцидент произошел после того, как пассажиры покинули самолет и сели в автобусы, отправляющиеся в терминал. Член экипажа выпал через ту же дверь, через которую до этого прошли пассажиры.
В настоящее время устанавливаются причины случившегося.
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