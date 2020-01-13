В аэропорту Хельсинки один из членов экипажа выпал из самолета

В аэропорту Хельсинки-Вантаа из самолета Airbus A320 авиакомпании Finnair выпал один из членов экипажа.

Как сообщил в Twitter финский Центр по расследованию чрезвычайных ситуаций OTKES, пострадавший получил травмы.

«Лайнер в этот момент находился на стоянке в аэропорту после полета», — говорится в сообщении. Отмечается, что борт прибыл в Хельсинки из Оулу.

По информации газеты Ilta-Sanomat, инцидент произошел после того, как пассажиры покинули самолет и сели в автобусы, отправляющиеся в терминал. Член экипажа выпал через ту же дверь, через которую до этого прошли пассажиры.

В настоящее время устанавливаются причины случившегося.