Опровергнуто заявление депутата о готовившемся теракте на Крымском мосту

Слова депутата Госдумы Константина Затулина о якобы планировавшемся в декабре 2019 года теракте на Крымском мосту были опровергнуты источником в российских силовых структурах.

«Это не так», — заявил собеседник РИА Новости.

Как сообщает агентство, ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин заявил в эфире телеканала «Россия-1» о том, что СБУ готовила теракт за неделю до проезда президента РФ Владимира Путина по Крымскому мосту в конце 2019 года.

Депутат также добавил, что в прошлом году в Крыму были задержаны 79 человек, которые работали под контролем СБУ и планировали совершить теракты, пишет ФАН. При этом Затулин подчеркнул, что впервые озвучивает эту информацию.

Напомним, Путин открыл движение по железнодорожной части Крымского моста 23 декабря 2019 года. На специальном поезде, состоящем из нескольких вагонов, глава государства отправился из Керчи в Тамань.

Автомобильная часть моста заработала в 2018 году. Тогда Путин открыл движение легковых автомобилей, через полгода было открыто движение грузовиков.

