Помочившийся на зрителей цирковой бобер попал на видео

Во время представления «Звездный круиз» в ярославском цирке произошел инцидент.

Выполнявший опасный трюк дрессированный бобер от страха помочился на зрителей.

Произошедший конфуз был запечатлен на видео.

На кадрах видно, что бобра поместили на качели и начали раскачивать. В этот момент, зверек обмочился, вероятно, от охватившего его ужаса.

По данным Telegram-канала «Подъем», номер с участием дрессированных бобров, являлся изюминкой программы труппы «Ариолас», гастроли которой проходили в Ярославле с 14 декабря по 12 января под эгидой Росгосцирка.

В соцсетях создателей программы подвергли резкой критике за жестокое обращение с животными, пишет паблик.