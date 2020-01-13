Сотовые антенны Москвы станут менее заметны

Московские власти решили сделать сотовые антенны менее заметными для горожан, а также более гармонично вписанными в столичный пейзаж. Для этого разработают новые правила. Удовольствие — не из дешевых. Бюджету они обойдутся в десять миллионов рублей.

В 2020—2025 годах нас ждет развертывание сетей 5G и увеличение количества сотовых станций в Москве. Исторический облик центра столицы может пострадать. Это беспокоит чиновников. С конкурсной документацией мэрии ознакомилась газета «Известия».

Правительство собирается определить допустимые размеры оборудования, оформление и цвет. Тогда разработчики новых станций будут иметь четкий ориентир. Выработанные чиновниками правила обсудят эксперты и представители сотовых операторов. Произойдет это весной и летом нынешнего года.

Инициатива департамента информационных технологий Москвы уже поддержана российскими компаниями МТС, Tele2, «Мегафон», что не вызывает удивления.

В конце прошлого года в Сети появилось видео о том, как снегоуборочные машины чистят улицы Москвы от несуществующего снега.