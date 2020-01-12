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В СК назвали мотив убийства начальника ЦПЭ МВД Ингушетии

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© Александр Щербак/ТАСС

© Александр Щербак/ТАСС

Мотивом убийства начальника центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева стала его служебная деятельность, сообщил заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов.

По его словам, у следствия нет данных, что Эльджаркиева могли убить из мести или на религиозной почве.

В интервью газете «Коммерсантъ» Краснов рассказал, что следствием установлена причастность к преступлению Хасана Полонкоева и других лиц, которые совершили вооруженное посягательство на жизнь офицера с целью помешать ему пресечь их преступную деятельность.

Ранее СК РФ сообщил о пресечении деятельности ОПГ, «совершившей 12 января 2019 года нападение, а 2 ноября текущего года — убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева». В ходе спецоперации были задержаны ее руководитель Хасан Полонкоев и пятеро участников.

Напомним, Ибрагим Эльджаркиев и его младший брат Ахмед были убиты в Москве на улице Академика Анохина вечером 2 ноября. По данным следствия, убийца сделал не меньше десяти выстрелов.

Как стало известно 11 декабря, по делу об убийстве Ибрагима Эльджаркиева проходят уже 30 фигурантов.

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