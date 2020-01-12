В СК назвали мотив убийства начальника ЦПЭ МВД Ингушетии

Мотивом убийства начальника центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева стала его служебная деятельность, сообщил заместитель председателя Следственного комитета РФ Игорь Краснов.

По его словам, у следствия нет данных, что Эльджаркиева могли убить из мести или на религиозной почве.

В интервью газете «Коммерсантъ» Краснов рассказал, что следствием установлена причастность к преступлению Хасана Полонкоева и других лиц, которые совершили вооруженное посягательство на жизнь офицера с целью помешать ему пресечь их преступную деятельность.

Ранее СК РФ сообщил о пресечении деятельности ОПГ, «совершившей 12 января 2019 года нападение, а 2 ноября текущего года — убийство начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД РФ по Республике Ингушетия Ибрагима Эльджаркиева». В ходе спецоперации были задержаны ее руководитель Хасан Полонкоев и пятеро участников.



Напомним, Ибрагим Эльджаркиев и его младший брат Ахмед были убиты в Москве на улице Академика Анохина вечером 2 ноября. По данным следствия, убийца сделал не меньше десяти выстрелов.



Как стало известно 11 декабря, по делу об убийстве Ибрагима Эльджаркиева проходят уже 30 фигурантов.

