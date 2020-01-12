Президент Абхазии ушел в отставку

Президент Абхазии Рауль Хаджимба решил сложить с себя полномочия главы государства ради «сохранения стабильности в стране». Его заявление зачитал бывший премьер-министр Сергей Шамба перед сторонниками оппозиции, которые собрались у государственной дачи абхазского лидера. Люди ответили аплодисментами, свистом и стрельбой в воздух, после чего начали расходиться.

«Ставлю вас в известность, что я слагаю полномочия президента во имя сохранения стабильности в стране», — сказано в заявлении Хаджимбы.

Информацию об уходе главы государства в отставку подтвердил вице-президент Абхазии Аслан Барциц.

«Дабы не проливать крови, дабы сохранить хоть какую-то стабильность в стране, он подписал документ об отставке», — цитирует ТАСС его слова.

Ситуация в Абхазии обострилась 9 января, когда протестующие против правления Хаджимбы ворвались в здание администрации президента. На экстренном заседании Совета безопасности глава государства не исключил введения чрезвычайного положения, при этом парламент в ходе внеочередной сессии обратился к Хаджимбе с призывом покинуть свой пост.



На следующий день Верховный суд Абхазии постановил назначить повторные выборы президента, отменив решение ЦИК страны об итогах прошедшего в прошлом году голосования.

Также была удовлетворена кассационная жалоба оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции, который признал законными итоги второго тура выборов президента.

12 января ЦИК назначил дату новых выборов. Они пройдут 22 марта. Хаджимба заявил о намерении обжаловать это решение, принятое «на основе незаконного и неправосудного определения Кассационной коллегии Верховного суда Республики Абхазия», и пойти на новые выборы.