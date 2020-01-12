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Рената Литвинова прокомментировала ДТП с ее участием

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© Instagram.com

© Instagram.com

Актриса и режиссер Рената Литвинова рассказала в своем Instagram о том, что произошло с ней на Тверском бульваре в Москве.

Она подтвердила, что на пешеходном переходе ее действительно сбила машина, которая совершенно не собиралась останавливаться.

По словам Литвиновой, ее сбили на пути в салон после пробежки. «Я была совершенно трезвая, вопреки информации в СМИ», — написала она.

Актриса также сообщила, что обратилась за помощью к доктору Теймуру Кулиеву. Он зашил ей подбородок. «Со мной уже все хорошо», — успокоила Литвинова своих подписчиков.

Сбившей ее девушке, находившейся за рулем, она сказала только одно: «Как Вам ни стыдно сбивать меня на пешеходном переходе, ведь у меня сегодня День рождения».

По данным РЕН ТВ, за рулем автомобиля Mercedes находилась 28-летняя Ольга Ч., за которой ранее не числилось штрафов. На сей раз ее оштрафовали на две тысячи рублей за то, что она не пропустила пешехода.

Как сообщал ранее «Ридус», Рената Литвинова попала под машину возле «Макдоналдса» на пересечении Тверского бульвара и Сытинского переулка. Представитель актрисы рассказала, что Литвинова «в состоянии шока уехала в больницу, опасности для жизни нет, переломов тоже».

Сегодня Литвиновой исполнилось 53 года.

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