В Москве арестован подозреваемый в избиении и ограблении сына Жванецкого

Студент МГИМО Асылбек Хисами, подозреваемый в избиении и ограблении сына известного писателя-сатирика Михаила Жванецкого, арестован Никулинским районным судом на два месяца.

Как следует из базы данных столичных судов, решение было вынесено в субботу, 11 января, сообщает АГН «Москва».

Инцидент произошел в ночь на 8 января. Дмитрий Жванецкий отмечал с друзьями Рождество в ресторане «Цыцыла» на Минской улице и в итоге подрался с двумя мужчинами. По данным издания, ими оказались студенты МГИМО, приехавшие из Казахстана.

Жванецкий отделался синяками и от госпитализации отказался, а его друга, которому сломали нос, отправили в стационар.

Кроме того, материальный ущерб, причиненный пострадавшим, составил 13 тысяч рублей, поскольку нападавшие забрали у них часы и деньги. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж».