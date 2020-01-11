Фотомодель Ксению Пунтус нашли под окнами дома в центре Москвы
- 11 января 2020, 22:00
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Российскую актрису и фотомодель Ксению Пунтус обнаружили на тротуаре под окнами жилого дома в центре Москвы.
Как передает РЕН ТВ, она выпала из окна 3-го этажа.
По данным телеканала, в больнице ей диагностировали вывих бедра.
Согласно имеющейся информации, незадолго до происшествия девушка посещала один из столичных баров вместе с бойфрендом.
Телеграм-канал Baza сообщает, что Пунтус прооперировали, сейчас она находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.
Ксения Пунтус известна по главной роли в клипе группы «На-На» на песню «Зинаида». Ее портреты не раз появлялись на обложках глянцевых журналов.
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