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Фотомодель Ксению Пунтус нашли под окнами дома в центре Москвы

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© Instagram.com

© Instagram.com

Российскую актрису и фотомодель Ксению Пунтус обнаружили на тротуаре под окнами жилого дома в центре Москвы.

Как передает РЕН ТВ, она выпала из окна 3-го этажа.

По данным телеканала, в больнице ей диагностировали вывих бедра.

Согласно имеющейся информации, незадолго до происшествия девушка посещала один из столичных баров вместе с бойфрендом.

Телеграм-канал Baza сообщает, что Пунтус прооперировали, сейчас она находится в реанимации в стабильно тяжелом состоянии.

Ксения Пунтус известна по главной роли в клипе группы «На-На» на песню «Зинаида». Ее портреты не раз появлялись на обложках глянцевых журналов.

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