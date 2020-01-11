Погибшие в авиакатастрофе в Иране канадцы оказались учеными

Профессор международного права Университета Макгилла в Монреале Пайам Ахаван сообщил, что большинство граждан Канады иранского происхождения, находившихся на борту сбитого под Тегераном украинского самолета, были учеными и студентами престижных канадских вузов.

«Национальные флаги приспущены над моим университетом в Монреале, как и над зданиями других университетских кампусов по всей стране», — приводит его слова CBC.

Ахаван отметил, что эта трагедия коснулась иранской диаспоры по всей Канаде.

По данным телеканала, погибшие выходцы из Ирана проживали в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба, Новая Шотландия и Онтарио. В их числе оказались супружеская пара профессоров Университета Альберты Мойджан Данешманд и Педрам Мусави, летевшие в Канаду с двумя дочерьми, а также лектор Технического университета Онтарио Разгар Рахими, который погиб вместе с женой и дочерью. На борту Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» также находились десятки студентов и выпускников престижных технических канадских вузов, докторов наук, инженеров, биологов, школьных учителей и врачей.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань уточнил накануне, что в авиакатастрофе погибли 57 канадских граждан, а не 63, как считалось ранее, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что погибли граждане семи стран, включая 82 иранца, 11 украинцев, 10 шведов, 4 афганцев, 3 немцев и 3 британцев.

Напомним, украинский Boeing 737, выполнявший 8 января рейс 752 из Тегерана в Киев, потерпел крушение через несколько минут после вылета.

Через три дня Генштаб ВС Ирана заявил, что украинский самолет был сбит в результате «непреднамеренной человеческой ошибки». В заявлении военных говорится, что рейс «Украинских авиалиний» вылетел из аэропорта «в критических условиях», находился в непосредственной близости от важного объекта Корпуса стражей исламской революции и имел форму вражеского самолета.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф переложил часть вины за сбитый самолет на американцев, назвав причиной катастрофы «Боинга» «человеческий фактор в условиях кризиса, вызванного авантюризмом США».