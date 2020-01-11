В Ираке убили журналиста RT

Корреспондент RT Сааф Гали был убит в Ираке.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале главный редактор этого российского телеканала Маргарита Симоньян.

«В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали», — написала она.

По ее словам, Гали снимал в регионе материалы для видеоагентства Ruptly, которое входит в состав RT.

Симоньян также пообещала оказать помощь семье погибшего.

По данным ФАН, журналиста убили после съемок демонстрации в Басре, на которой митингующие выступали против превращения Ирака в площадку военного противостояния США и Ирана. Отмечается, что стрингер снимал материал для местного СМИ.

Как сообщает издание, за время работы в Ruptly Гали снял примерно 30 материалов, включая сюжеты об антиправительственных протестах. Оператор также работал на иракском телевидении.