В Ираке убили журналиста RT
- 11 января 2020, 19:22
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Корреспондент RT Сааф Гали был убит в Ираке.
Об этом сообщила в своем Telegram-канале главный редактор этого российского телеканала Маргарита Симоньян.
«В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали», — написала она.
По ее словам, Гали снимал в регионе материалы для видеоагентства Ruptly, которое входит в состав RT.
Симоньян также пообещала оказать помощь семье погибшего.
По данным ФАН, журналиста убили после съемок демонстрации в Басре, на которой митингующие выступали против превращения Ирака в площадку военного противостояния США и Ирана. Отмечается, что стрингер снимал материал для местного СМИ.
Как сообщает издание, за время работы в Ruptly Гали снял примерно 30 материалов, включая сюжеты об антиправительственных протестах. Оператор также работал на иракском телевидении.
Войти через социальные сети: