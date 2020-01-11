найти ×
   
  • USD +0.03
    61.26
  • EUR -0.01
    68.05
СохранитьСохранено0
×

0010312

В Ираке убили журналиста RT

Small f1a6d446e0
© Zuma\TASS

© Zuma\TASS

Корреспондент RT Сааф Гали был убит в Ираке.

Об этом сообщила в своем Telegram-канале главный редактор этого российского телеканала Маргарита Симоньян.

«В Ираке неизвестные вооруженные люди убили нашего стрингера-оператора Саафа Гали», — написала она.

По ее словам, Гали снимал в регионе материалы для видеоагентства Ruptly, которое входит в состав RT.

Симоньян также пообещала оказать помощь семье погибшего.

По данным ФАН, журналиста убили после съемок демонстрации в Басре, на которой митингующие выступали против превращения Ирака в площадку военного противостояния США и Ирана. Отмечается, что стрингер снимал материал для местного СМИ.

Как сообщает издание, за время работы в Ruptly Гали снял примерно 30 материалов, включая сюжеты об антиправительственных протестах. Оператор также работал на иракском телевидении.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
18546692читать позжечитаю позже
Здоровье
Теплая зима заставила вспомнить правила поведения на льду
007576читать позжечитаю позже

главное


Животные
Юмор
Пушистое трио щенков устроило катание на шинах и покорило интернет

Запрягли ездового человека.

17227948читать позжечитаю позже

Животные
Отвлекающий маневр кота на пути к миске с едой удивил соцсети13 декабря 2019

Сначала питомец пристально посмотрел в камеру, словно изучая обстановку.

631145566читать позжечитаю позже