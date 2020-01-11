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Омский врач отказался принимать больных из-за низкой зарплаты

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© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

© Оксана Викторова/Коллаж/Ridus.ru

Дежурный врач травмпункта в Омске не стал принимать пациентов, сославшись на слишком низкую зарплату.

Как сообщает портал «НГС. Новости Омск», пришедший утром на работу 71-летний медик решил отказать в приеме больным.

Оказавшемуся в медучреждении корреспонденту издания врач признался, что выпил, и пожаловался на маленькую зарплату — 30 тысяч рублей. Он также посетовал на плохие условия труда, упомянув, в частности, приписки «виртуальных больных» для отчетности перед страховыми компаниями.

Медик объявил о своем решении уволиться и больше в медицину не возвращаться. «45 лет проработал», — сказал он изданию.

Врач добавил, что будет принимать только «тяжелых» пациентов, например, с кровотечениями. Через некоторое время его все-таки сменили на посту. До приезда другого врача больным, в том числе с переломами, помогали медсестры.

В настоящее время проверку по данному факту проводит областной Минздрав.

Ранее сообщалось, что врачи приемного отделения Наримановской районной больницы в Астраханской области наотрез отказались принимать у бригады скорой помощи пострадавшего в ДТП.

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Комментарии (1)

  • Small f00cd12528
    maclen0kвчера, 19:49

    а во сколько раз сократился коечный фонд? вот он реальный итог путинских реформ в медицине. да, да. именно путинских. сколько уже можно снимать ответственность с человека руководящего страной, имеющего парламентское большинство и назначающего кабинет министров?

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