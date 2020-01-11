В московском метро на жесткий путь упал мужчина
- 11 января 2020, 16:26
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
На станции метро «Октябрьская» с платформы упал мужчина.
Инцидент произошел в 15:30, сообщили «Ридусу» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.
По свидетельству очевидцев, пассажир упал из-за собственной неосторожности.
В отсутствии электропоезда дежурившие на станции сотрудники помогли пострадавшему подняться на платформу. Полицейские незамедлительно вызвали скорую.
В пресс-службе уточнили ТАСС, что график движения поездов на Калужско-Рижской линии уже полностью восстановлен.
В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.
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