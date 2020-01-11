В московском метро на жесткий путь упал мужчина

На станции метро «Октябрьская» с платформы упал мужчина.

Инцидент произошел в 15:30, сообщили «Ридусу» в пресс-службе УВД на Московском метрополитене.

По свидетельству очевидцев, пассажир упал из-за собственной неосторожности.

В отсутствии электропоезда дежурившие на станции сотрудники помогли пострадавшему подняться на платформу. Полицейские незамедлительно вызвали скорую.

В пресс-службе уточнили ТАСС, что график движения поездов на Калужско-Рижской линии уже полностью восстановлен.

В настоящее время по факту произошедшего проводится проверка.