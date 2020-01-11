Немецкий футболист стал жертвой нападения акул в Австралии

Немецкий футболист Эрик Биригитти, выступавший за американскую студенческую команду «Гастинг Бронкос», погиб во время отдыха в Австралии.

Он стал жертвой нападения акул, сообщает PerthNow.

По данным издания, 21-летний Биригитти поскользнулся и упал с обрыва в море. Оказавшись в воде, он не смог справиться с сильным течением. В результате его вынесло в открытое море, где на него напали акулы. Футболист скончался от полученных травм.

Биригитти был игроком «Гастинг Бронкос» в 2016—2017 годах. В составе этого клуба он стал победителем чемпионата Национальной ассоциации межуниверситетского спорта.

Ранее сообщалось, что во время занятия дайвингом у берегов острова Кокос в Коста-Рике жертвой акулы стала старший директор крупной инвестиционной компании Нью-Йорка WL Ross & Co. LL Рохина Бхандари.