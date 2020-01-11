найти ×
   
  • USD +0.03
    61.26
  • EUR -0.01
    68.05
СохранитьСохранено0
×

002384

Немецкий футболист стал жертвой нападения акул в Австралии

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

Немецкий футболист Эрик Биригитти, выступавший за американскую студенческую команду «Гастинг Бронкос», погиб во время отдыха в Австралии.

Он стал жертвой нападения акул, сообщает PerthNow.

По данным издания, 21-летний Биригитти поскользнулся и упал с обрыва в море. Оказавшись в воде, он не смог справиться с сильным течением. В результате его вынесло в открытое море, где на него напали акулы. Футболист скончался от полученных травм.

Биригитти был игроком «Гастинг Бронкос» в 2016—2017 годах. В составе этого клуба он стал победителем чемпионата Национальной ассоциации межуниверситетского спорта.

Ранее сообщалось, что во время занятия дайвингом у берегов острова Кокос в Коста-Рике жертвой акулы стала старший директор крупной инвестиционной компании Нью-Йорка WL Ross & Co. LL Рохина Бхандари.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Здоровье
Теплая зима заставила вспомнить правила поведения на льду
003517читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
31249833читать позжечитаю позже

главное


История
Наука и техника
Ученые назвали условия победы люфтваффе в Битве за Британию

Немцам нужно было начать раньше и бомбить аэродромы противника.

107572читать позжечитаю позже

Наука и техника
Потомки без труда определят начало антропоцена по нашим костям19 декабря 2019

Палеонтолог рассказал, какими будут окаменелости эпохи доминирования человека.

307331читать позжечитаю позже