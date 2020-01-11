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Скончался султан Омана Кабус Бен Саид

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© Википедия

© Википедия

Первый султан и премьер-министр Омана Кабус Бен Саид скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные СМИ.

Кабус Бен Саид был единственным сыном султана Маската — Саида бен Таймура. Наследник проходил обучение в военных академиях Великобритании и Германии, некоторое время служил в британской пехоте. На родину он вернулся в 1964 году после кругосветного путешествия и вскоре попал под домашний арест.

Как показало время, султан не напрасно опасался своего сына. 23 июля 1970 года Кабус Бен Саид совершил государственный переворот и стал одновременно монархом, премьером, главой МИД и Минобороны. Он переименовал государство в султанат Оман и затеял масштабные реформы.

В Омане появились газеты и радио, страна получила новую административную структуру и более современную армию. Монарх начал поддерживать частное предпринимательство. Серьезные доходы государства Кабус Бен Саид пустил на создание мощной инфраструктуры, повышение уровня жизни населения и добычу полезных ископаемых.

В Омане — большое количество школ, высших учебных заведений, больниц, жилья и качественных дорог. Образование и здравоохранение для граждан страны — бесплатно. Любой может получить беспроцентный заем на покупку собственного дома.

Султан увлекался музыкой, литературой и верховой ездой. Наследников у монарха нет.

С 2015 года Кабус Бен Саид боролся с онкологическим заболеванием. В последнее время информация об ухудшении его состояния появлялась все чаще.

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