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Убийца россиянина получил 100 лет тюрьмы в США

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© UsAFE

© UsAFE

К тюремному заключению сроком в 100 лет приговорил суд округа Монтгомери в американском штате Мэриленд последнего участника убийства 18-летнего гражданина России Артема Зиберова и его 17-летнего приятеля Шади Ади Наджара. Следствие показало, что обвиняемый Роджер Гарсия, не менее шести раз выстрелил в молодых людей, а также заманил их на место трагедии.

Зиберова и Наджара расстреляли в машине в северном пригороде Вашингтона в июне 2017 года за день до школьного выпускного вечера. В россиянина выпустили 10 пуль, в его товарища — четыре. Оба молодых человека умерли на месте.

Трех участников нападения — Рони Галисия, Эдгара Гарсия-Гаону и Хосе Каналеса-Янеса ранее приговорили к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение, пишет РИА Новости.

Причиной убийства стала месть. Нападавшие хотели отомстить Наджару за ограбление в 2016 году девушки одного из убийц. Семья погибшего обвинения отрицает. Зиберов погиб совершенно случайно.

По данным полиции, школьников заманили на место убийства обещанием купить лишний билет на выпускной вечер.

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