Теплая зима заставила вспомнить правила поведения на льду

Нынешняя зима в центральных областях России никак не вступит в свои права. В связи с этим возрастает число несчастных случаев на водоемах, покрывающихся тонким льдом. Опасность подстерегает рыбаков, любителей катания на коньках, а также пешеходов и водителей, которые переправляются через реки или озера.

Спасатели регулярно напоминают о правилах поведения на льду, но мало кто их помнит. Так, безопасным для пешехода считается лед толщиной от семи сантиметров. Однако этого недостаточно для постоянной переправы. Там, где ходит много людей, нужен слой не менее 15 сантиметров. Для организации катка — 25 сантиметров. Лишь 30-сантиметровый лед может выдержать автомобиль.

В городах и других населенных пунктах толщину льда должны измерять спасатели. Именно они устанавливают режим использования замерзших водоемов, определяя их безопасность.

Если вам для чего-то потребовалось проверить прочность льда самостоятельно — сделайте это при помощи палки, а не ноги. Если после сильного удара вы увидите на поверхности воду — выходить на водоем нельзя. Большое значение имеет и цвет ледового покрова. Синий или зеленый можно считать надежным, желтоватый, молочный или мутный — нет. Стоит опасаться и ноздреватости или пористости. Такой лед не предупредит вас характерным потрескиванием, перед тем как разойдется.

«Лучше всего проверять толщину пешней, палкой или веткой, с каждым шагом простукивая поверхность льда перед собой. У крепкого однородного льда при простукивании звук гулкий. Также стоит обратить внимание на цвет: прозрачный лед с зеленоватым оттенком уже можно считать безопасным, это значит, что его толщина достигла семи сантиметров. Но лучше всего дождаться, пока толщина ледяного панциря достигнет 13 сантиметров», — цитирует газета «Известия» слова начальника пожарно-спасательной службы станции «Строгино» Владимира Ерошина.

Также важно помнить, что любой водоем начинает замерзать от берега. Если лед появился недавно, то, скорее всего, он будет тоньше на середине реки или озера. Опасны места скопления снега и растительности — здесь замерзание идет медленнее, а сугробы маскируют полыньи.



Неплохо было бы знать выходы ключей и течения в водоеме, по льду которого вы собираетесь идти или ехать. Движение воды является препятствием для ее замерзания. Лед также тоньше над омутами, на продуваемыми участками, скоплениями тины и торфа, у заболоченных берегов. Совсем не стоит использовать для переправ районы сброса стоков промышленных и коммунальных предприятий.

Перемещаясь по льду, следует разделиться и соблюдать дистанцию. Движение группой повышает риск провалиться в воду. Не нужно прыгать или бежать. Стоит также избегать переправ в темное время суток, в туман или снегопад.

Если поблизости нет организованной переправы, ищите тропинки в снегу. Заранее наметьте маршрут. Если лед вдруг затрещал, идите назад по своим следам. Двигаться следует, широко расставляя ноги и подражая движениям лыжника. Если есть лыжи — лучше переправляться на них, но расстегнув крепления. Рюкзак стоит повесить на одно плечо — так легче от него избавиться в случае беды.

При выходе на лед в неизвестном месте стоит взять с собой длинную и прочную веревку. Она может спасти жизнь вам или другим людям. Можно привязать к ней небольшой груз или сделать петлю, чтобы удобнее было ухватиться. Рыбакам стоит помнить о безопасном расстоянии между лунками — 5−6 метров.

Главное правило для водителя — даже на организованной ледовой переправе нужно отстегнуть ремни безопасности! Ни в коем случае нельзя выезжать на лед водоема, огражденного запрещающими знаками.

Следует помнить, что в воде с температурой 2−3 градуса тепла человек может выжить 10−15 минут. Дальше наступит окоченение и потеря сознания. Провалившись, нужно как можно скорее успокоиться и выровнять дыхание. Затем следует раскинуть руки в стороны и постараться уцепиться за кромку льда, чтобы удержать голову над водой. Затем позвать на помощь.



Если в водоеме есть течение, оно может затягивать под лед. Следует перебраться в ту часть полыньи, где безопаснее, и постараться аккуратно лечь грудью на кромку льда, стараясь ее не сломать. Из воды надо выползать медленно и осторожно. Если это удалось сделать, нужно откатиться подальше и двигаться ползком к берегу по своим следам.

Для помощи другому человеку нужно найти веревку или палку длиной в несколько метров. Можно использовать связанные вещи. Следует лечь на лед, подползти к полынье и бросить утопающему свободный конец. Использовать руку для этого нельзя — в воде окажетесь и вы. Не совершайте резких движений и рывков.

После ледяной воды необходимо быстро согреться в теплом помещении, переодеться в сухую одежду или хотя бы выжать мокрую. Пострадавшего можно обмотать полиэтиленом, устроив своеобразный парник. Прекрасной помощью будет горячий чай вместо алкоголя. Необходимо, конечно, вызвать врачей.