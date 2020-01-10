Министр обороны Абхазии призвал власти и оппозицию к компромиссу

Действующая власть и оппозиция должны найти способы мирного решения возникших проблем и не сталкивать народ Абхазии. С таким призывом выступил министр обороны республики Мираб Кишмария.

«Я, министр обороны Абхазии Мираб Кишмария, обращаюсь с убедительной просьбой к действующей власти и оппозиции прийти к компромиссу и не сталкивать народ Абхазии к необратимым последствиям», — цитирует «Интерфакс» слова министра.

Кишмария заверил, что абхазские военные не пойдут против своего народа.

«У нас и так немало крови пролито и потеряно сограждан, и абхазская армия не будет направлена никогда против своего народа», — подчеркнул он.

Акция сторонников оппозиции началась в Сухуми 9 января. Люди требуют провести новые выборы президента Абхазии, утверждая, что действующий глава республики на прошлогоднем голосовании не набрал достаточного для победы числа голосов.

Протестующие попытались силой проникнуть в здание администрации президента. Позднее оно было блокировано. Власти назвали эти действия попыткой государственного переворота.

Президент Рауль Хаджимба заявил, что власти принимают все меры, чтобы сохранить в стране конституционный порядок. Он призвал граждан не поддаваться на провокации и пообещал ввести режим чрезвычайного положения, если того потребует ситуация.