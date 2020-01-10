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В Сети появилось видео «попадания ракеты» в украинский Boeing

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© Википедия

© Википедия

Новая видеозапись, на которой якобы видно момент попадания иранской ракеты в украинский пассажирский самолет над Тегераном, появилась в СМИ. Ее опубликовал в Telegram и Twitter некий Нариман Гариб, получивший материал из собственных источников. Американская газета The New York Times поспешила подтвердить подлинность ролика.

По словам автора записи, она была сделана неподалеку от аэропорта Имама Хомейни в городе Паранд. Самолет, как утверждается, продолжил полет после попадания ракеты, развернувшись в сторону Тегерана.

Ранее в интернете уже публиковали видеозаписи момента катастрофы самолета Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ. Очевидцы утверждали, что авиалайнер ярко горел еще в воздухе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что пассажирский самолет над Тегераном сбили ракетой ЗРК «Тор». Эту версию поддержали источники в Пентагоне, американские СМИ и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Иран уже дважды отвергал подобные обвинения.

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Трамп назвался «защитником» Европы от России

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Коллаж © Ridus.ru

Коллаж © Ridus.ru

Президент Дональд Трамп объявил США «защитниками Европы от России», и потребовал от европейцев оплатить эти услуги.

«НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры снижаются многие годы, последние 15−18 лет» — заявил Трамп, выступая на предвыборном митинге в Огайо.

«Я пошел к ним и сказал: „Ребята, вы должны заплатить. Вы — неплательщики!“», — цитирует его слова РИА Новости.

Вместо того, чтобы благодарить, европейские политики невзлюбили его, пожаловался своим сторонникам Трамп. По словам президента, партнеры Соединенных Штатов превозносят Барака Обаму, который не заставлял их платить по счетам в ущерб национальным интересам собственной страны.

Выступление Дональда Трампа состоялось в рамках подготовки к президентским выборам в США, которые пройдут 3 ноября 2020 года.

Ранее Дональд Трамп неоднократно требовал от союзников по НАТО увеличения расходов на содержание Альянса до 2% от ВВП каждой страны-участницы блока. К примеру, в августе хозяин Белого дома отчитал Данию за то, что она тратит на НАТО лишь 1,35% от своего ВВП. Он также напомнил, что лишь восемь из 28 стран НАТО в своих расходах на Альянс достигают 2%.

Как сообщал «Ридус» в октябре 2019 года генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил странам альянса увеличить расходы на оборону из-за прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией.

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