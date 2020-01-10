В Сети появилось видео «попадания ракеты» в украинский Boeing

Новая видеозапись, на которой якобы видно момент попадания иранской ракеты в украинский пассажирский самолет над Тегераном, появилась в СМИ. Ее опубликовал в Telegram и Twitter некий Нариман Гариб, получивший материал из собственных источников. Американская газета The New York Times поспешила подтвердить подлинность ролика.

По словам автора записи, она была сделана неподалеку от аэропорта Имама Хомейни в городе Паранд. Самолет, как утверждается, продолжил полет после попадания ракеты, развернувшись в сторону Тегерана.



Ранее в интернете уже публиковали видеозаписи момента катастрофы самолета Boeing-737 украинской авиакомпании МАУ. Очевидцы утверждали, что авиалайнер ярко горел еще в воздухе.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что пассажирский самолет над Тегераном сбили ракетой ЗРК «Тор». Эту версию поддержали источники в Пентагоне, американские СМИ и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Иран уже дважды отвергал подобные обвинения.