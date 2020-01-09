Лауреаты конкурса ОНФ вступились за уволенную Ольгу Шушлебину

Главного редактора газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шушлебину, внезапно лишившуюся работы по воле чиновника, поддержали лауреаты конкурса региональных журналистов и блогеров «Правда и справедливость», проводимого Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Они составили петицию с требованием восстановить сотрудника издания в должности.

«Считаю, что меня уволили по надуманному поводу. Любое кадровое решение должно иметь обоснованную причину. Могу сказать, что на моем счету не было никаких дисциплинарных взысканий, а „Урюпинская правда“ пользуется спросом у наших читателей. Я делаю все, чтобы ответственно и качественно выполнять свою работу. Завтра будет суд, и надеюсь, что благодаря его решению удастся восстановить справедливость», — цитирует сайт движения слова Шушлебиной.

Петиция для сбора подписей в поддержку журналистки опубликована на сайте change.org. Юридическую помощь уволенному главреду готов оказать Центр правовой поддержки журналистов ОНФ.

Шушлебину уволил глава городского округа Урюпинск Юрий Хорошеньков. Причиной стала публикация фотографии политика федерального уровня ниже фото областного депутата. Главный редактор «Урюпинской правды» обжаловала решение руководства в суде. Иск о восстановлении на работе в прежней должности принят к производству.