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Лауреаты конкурса ОНФ вступились за уволенную Ольгу Шушлебину

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© сайт ОНФ

© сайт ОНФ

Главного редактора газеты «Урюпинская правда» Ольгу Шушлебину, внезапно лишившуюся работы по воле чиновника, поддержали лауреаты конкурса региональных журналистов и блогеров «Правда и справедливость», проводимого Общероссийским народным фронтом (ОНФ). Они составили петицию с требованием восстановить сотрудника издания в должности.

«Считаю, что меня уволили по надуманному поводу. Любое кадровое решение должно иметь обоснованную причину. Могу сказать, что на моем счету не было никаких дисциплинарных взысканий, а „Урюпинская правда“ пользуется спросом у наших читателей. Я делаю все, чтобы ответственно и качественно выполнять свою работу. Завтра будет суд, и надеюсь, что благодаря его решению удастся восстановить справедливость», — цитирует сайт движения слова Шушлебиной.

Петиция для сбора подписей в поддержку журналистки опубликована на сайте change.org. Юридическую помощь уволенному главреду готов оказать Центр правовой поддержки журналистов ОНФ.

Шушлебину уволил глава городского округа Урюпинск Юрий Хорошеньков. Причиной стала публикация фотографии политика федерального уровня ниже фото областного депутата. Главный редактор «Урюпинской правды» обжаловала решение руководства в суде. Иск о восстановлении на работе в прежней должности принят к производству.

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Трамп назвался «защитником» Европы от России

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Коллаж © Ridus.ru

Коллаж © Ridus.ru

Президент Дональд Трамп объявил США «защитниками Европы от России», и потребовал от европейцев оплатить эти услуги.

«НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры снижаются многие годы, последние 15−18 лет» — заявил Трамп, выступая на предвыборном митинге в Огайо.

«Я пошел к ним и сказал: „Ребята, вы должны заплатить. Вы — неплательщики!“», — цитирует его слова РИА Новости.

Вместо того, чтобы благодарить, европейские политики невзлюбили его, пожаловался своим сторонникам Трамп. По словам президента, партнеры Соединенных Штатов превозносят Барака Обаму, который не заставлял их платить по счетам в ущерб национальным интересам собственной страны.

Выступление Дональда Трампа состоялось в рамках подготовки к президентским выборам в США, которые пройдут 3 ноября 2020 года.

Ранее Дональд Трамп неоднократно требовал от союзников по НАТО увеличения расходов на содержание Альянса до 2% от ВВП каждой страны-участницы блока. К примеру, в августе хозяин Белого дома отчитал Данию за то, что она тратит на НАТО лишь 1,35% от своего ВВП. Он также напомнил, что лишь восемь из 28 стран НАТО в своих расходах на Альянс достигают 2%.

Как сообщал «Ридус» в октябре 2019 года генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил странам альянса увеличить расходы на оборону из-за прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией.

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