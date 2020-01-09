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Завалившую оленя в Саратове девушку нашла полиция

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© YouTube

© YouTube

Молодая жительница Саратова решила оседлать новогоднюю фигуру оленя, установленную в центре города. Светодиодный зверь не выдержал веса игривой наездницы и рухнул. Любительницу покрасоваться в социальных сетях ждет теперь не только популярность, но и денежный штраф. Хулиганку по просьбе местных властей нашла полиция.

По данным пресс-службы саратовского управления МВД, девушке 24 года. Она призналась, что ночью 2 января сломала арт-объект на проспекте Кирова. Собранный материал направлен в суд. Хулиганке грозит штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей или административный арест сроком до 15 суток.

«В действиях гражданки усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — пояснили в полиции.

При этом девушка за свой поступок извинилась, признавшись, что не хотела повредить оленя, и пообещав, что «больше так не будет».

«Это было сделано ради веселья, не для порчи имущества городского. Свою вину я осознаю», — сказала она.

За хулиганку вступился депутат Саратовской областной думы от «Единой России» Дмитрий Чернышевский, окрестивший поверженную фигуру «уродским оленем» и призвавший «оставить девочку в покое». Кроме того у народного избранника нашлись встречные претензии к полиции.

«Чего пристали к девчонке? Какой-то уродский олень… да и черт бы с ним. Оставьте девочку в покое… Кстати, никаких надписей и предупреждений о запрещении залезать на этого оленя нет. Так что, на каком основании схватили девчонку — вопрос к правоохранительным органам», — написал в Facebook заместитель председателя думского комитета по культуре.

Чернышевский добавил, что «пожалуй напишет» запрос в прокуратуру и потребует «разобраться в правомерности действий полиции».

В Москве и Подмосковье новогодние украшения не будут убирать после праздников. Они простоят всю зиму. Желающие покататься на оленях смогут делать это до весны.

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Трамп назвался «защитником» Европы от России

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Коллаж © Ridus.ru

Коллаж © Ridus.ru

Президент Дональд Трамп объявил США «защитниками Европы от России», и потребовал от европейцев оплатить эти услуги.

«НАТО годами получает преимущества за счет США. Мы защищаем Европу от России. А цифры снижаются многие годы, последние 15−18 лет» — заявил Трамп, выступая на предвыборном митинге в Огайо.

«Я пошел к ним и сказал: „Ребята, вы должны заплатить. Вы — неплательщики!“», — цитирует его слова РИА Новости.

Вместо того, чтобы благодарить, европейские политики невзлюбили его, пожаловался своим сторонникам Трамп. По словам президента, партнеры Соединенных Штатов превозносят Барака Обаму, который не заставлял их платить по счетам в ущерб национальным интересам собственной страны.

Выступление Дональда Трампа состоялось в рамках подготовки к президентским выборам в США, которые пройдут 3 ноября 2020 года.

Ранее Дональд Трамп неоднократно требовал от союзников по НАТО увеличения расходов на содержание Альянса до 2% от ВВП каждой страны-участницы блока. К примеру, в августе хозяин Белого дома отчитал Данию за то, что она тратит на НАТО лишь 1,35% от своего ВВП. Он также напомнил, что лишь восемь из 28 стран НАТО в своих расходах на Альянс достигают 2%.

Как сообщал «Ридус» в октябре 2019 года генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил странам альянса увеличить расходы на оборону из-за прекращения действия Договора о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД) между США и Россией.

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