Завалившую оленя в Саратове девушку нашла полиция

Молодая жительница Саратова решила оседлать новогоднюю фигуру оленя, установленную в центре города. Светодиодный зверь не выдержал веса игривой наездницы и рухнул. Любительницу покрасоваться в социальных сетях ждет теперь не только популярность, но и денежный штраф. Хулиганку по просьбе местных властей нашла полиция.

По данным пресс-службы саратовского управления МВД, девушке 24 года. Она призналась, что ночью 2 января сломала арт-объект на проспекте Кирова. Собранный материал направлен в суд. Хулиганке грозит штраф в размере от 500 до одной тысячи рублей или административный арест сроком до 15 суток.



«В действиях гражданки усматриваются признаки правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», — пояснили в полиции.

При этом девушка за свой поступок извинилась, признавшись, что не хотела повредить оленя, и пообещав, что «больше так не будет».

«Это было сделано ради веселья, не для порчи имущества городского. Свою вину я осознаю», — сказала она.

За хулиганку вступился депутат Саратовской областной думы от «Единой России» Дмитрий Чернышевский, окрестивший поверженную фигуру «уродским оленем» и призвавший «оставить девочку в покое». Кроме того у народного избранника нашлись встречные претензии к полиции.

«Чего пристали к девчонке? Какой-то уродский олень… да и черт бы с ним. Оставьте девочку в покое… Кстати, никаких надписей и предупреждений о запрещении залезать на этого оленя нет. Так что, на каком основании схватили девчонку — вопрос к правоохранительным органам», — написал в Facebook заместитель председателя думского комитета по культуре.

Чернышевский добавил, что «пожалуй напишет» запрос в прокуратуру и потребует «разобраться в правомерности действий полиции».

В Москве и Подмосковье новогодние украшения не будут убирать после праздников. Они простоят всю зиму. Желающие покататься на оленях смогут делать это до весны.