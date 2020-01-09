Трамп назвал условия «очень быстрого» снятия санкций с Ирана

Соединенные Штаты могут «очень быстро» прекратить применение санкций против Ирана, если власти этой страны выполнят требования Вашингтона. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

«Санкции наносят им очень серьезный ущерб. Все это может завершиться очень быстро. Однако — хотят они этого или нет — это зависит от них. Не от меня. Полностью от них. Они могут выправить положение в своей стране. Иран в настоящее время охвачен хаосом», — сказал Трамп во время общения с журналистами.

Трамп также заявил, что иранский генерал Касем Сулеймани, убитый в результате спецоперации США, собирался взорвать американское посольство в одной из стран мира.

«Скажу так, мы поймали настоящего монстра. Мы устранили его. Это должно было произойти очень давно. Мы сделали это, потому что они хотели взорвать наше посольство», — цитирует ТАСС слова Трампа.

При этом президент США не уточнил, в какой стране планировалось осуществить нападение.

Руководитель специального подразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции генерал Касем Сулеймани вечером 2 января стал жертвой атаки американского беспилотника в аэропорту Багдада. Приказ убить высокопоставленного иранского военного отдал Дональд Трамп. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал «жестоко отомстить» Соединенным Штатам.

В ночь на 8 января Корпус стражей Исламской революции нанес ракетный удар по военным базам США в Ираке. Иранские СМИ сообщили о гибели 80 человек в результате этого удара. Дональд Трамп в своем заявлении позднее опроверг эти данные, поздравив нацию с отсутствием боевых потерь. В конце своего заявления Трамп сказал, что Соединенные Штаты будут работать над новым соглашением с Тегераном. Оно «обеспечит стабильность в мире и позволит Ирану процветать и получать выгоды от развития своего потенциала».