Два российских моряка попали в плен к нигерийским пиратам

В Нигерии пираты похитили двух граждан России.

Как сообщает в Twitter посольство РФ в этой африканской стране, пиратское нападение было совершено на судно Ambika в дельте реки Нигер.

Инцидент произошел со 2-го на 3 января. «В результате похищено три человека, в том числе два гражданина России», — говорится в сообщении.

В настоящее время принимаются все необходимые меры по освобождению россиян, уточнили в дипмиссии.

В августе 2019 года в Гвинейском заливе у берегов Камеруна группа пиратов захватила грузовое судно «Мармалайта», на котором находились три моряка из России.