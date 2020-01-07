найти ×
   
  • USD
    61.91
  • EUR
    69.38
СохранитьСохранено0
×

102752

Россиянин выиграл в лотерею на Рождество 123 млн рублей

Small f1a6d446e0
© pixabay.com

© pixabay.com

Угадав семь чисел из 49, житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе «Столото», розыгрыш состоялся 7 января.

Счастливыми оказались числа 1, 4, 10, 12 17, 24 и 26. Сам билет обошелся мужчине всего в 50 рублей.

Победитель пока не обращался за выигрышем, приводит сообщение пресс-службы ФАН.

Тем временем продолжаются поиски жителя Подмосковья, выигравшего 1 января в «Столото» миллиард рублей. Счастливый билет был продан в селе Юдино Одинцовского района Московской области. Победитель пока не связался с распространителем лотереи.

Как сообщал «Ридус», выигрыш можно забрать в течение шести месяцев, при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Интернет
Как выбрать хорошие пальчиковые аккумуляторы на AliExpress
18546692читать позжечитаю позже
Технологии
Назван оператор с самым быстрым интернетом
31249833читать позжечитаю позже

главное


Общество
Вы точно захотите детей, увидев милое видео встреч отца и сына в детсаду

Малыш при виде папы бежал к нему со всех ног.

10632230читать позжечитаю позже

Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками13 декабря 2019

Невероятно харизматичное животное!

993101078читать позжечитаю позже