Россиянин выиграл в лотерею на Рождество 123 млн рублей

Угадав семь чисел из 49, житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе «Столото», розыгрыш состоялся 7 января.

Счастливыми оказались числа 1, 4, 10, 12 17, 24 и 26. Сам билет обошелся мужчине всего в 50 рублей.

Победитель пока не обращался за выигрышем, приводит сообщение пресс-службы ФАН.

Тем временем продолжаются поиски жителя Подмосковья, выигравшего 1 января в «Столото» миллиард рублей. Счастливый билет был продан в селе Юдино Одинцовского района Московской области. Победитель пока не связался с распространителем лотереи.

Как сообщал «Ридус», выигрыш можно забрать в течение шести месяцев, при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года.