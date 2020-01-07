Россиянин выиграл в лотерею на Рождество 123 млн рублей
- 07 января 2020, 16:26
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Угадав семь чисел из 49, житель Пензенской области выиграл в лотерею 123 млн рублей.
Как сообщили в пресс-службе «Столото», розыгрыш состоялся 7 января.
Счастливыми оказались числа 1, 4, 10, 12 17, 24 и 26. Сам билет обошелся мужчине всего в 50 рублей.
Победитель пока не обращался за выигрышем, приводит сообщение пресс-службы ФАН.
Тем временем продолжаются поиски жителя Подмосковья, выигравшего 1 января в «Столото» миллиард рублей. Счастливый билет был продан в селе Юдино Одинцовского района Московской области. Победитель пока не связался с распространителем лотереи.
Как сообщал «Ридус», выигрыш можно забрать в течение шести месяцев, при уважительной причине для задержки срок увеличится еще на три года.
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