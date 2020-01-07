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Член Общественной палаты объявила себя «нацисткой» и оскорбила кавказцев

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© op.adm-nao.ru/

© op.adm-nao.ru/

Член Общественной палаты Ненецкого автономного округа Татьяна Антипина объявила себя «нацисткой», отметив при этом, что «черномазые и безграмотные ары» её не интересуют. Вероятно, общественница имела в виду представителей народов, проживающих на Кавказе.

Скандальное заявление было сделано Антипиной в пылу спора с неким Андреем.

Высказывания Антипиной попадают под действие 282-й статьи УК РФ. В данной статье указано, что унижение достоинства человека по признакам расы или национальности наказывается денежным штрафом или лишением свободы на срок до двух лет.

Ранее Татьяна Антипина дважды баллотировалась в депутаты законодательного собрания Ненецкого автономного округа от КПРФ, однако выборы она проиграла, сообщает Telegram-канал New NAO.

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