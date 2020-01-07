В Иране опубликовали видео с угрозами в адрес Трампа
- 07 января 2020, 10:30
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
В Иране распространяется угрожающее видео «покушения» на президента США Дональда Трампа. В ролике демонстрируется, как некий снайпер целится в главу Соединенных Штатов Америки, однако в самый последний момент охранники уводят Трампа из сектора обстрела. В титрах авторы видео написали: «Если вы начнете войну, то мы эту войну закончим».
Ролик опубликован в Telegram-канале «Силовики».
Обострение отношений между США и Ираном случилось после того, как в Багдаде американцами был убит генерал Касем Сулеймани, глава спецподразделения «Кудс» Корпуса стражей Исламской революции.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи пообещал «жесткую месть» в ответ на убийство Сулеймани.
В Пентагоне отметили, что генерал был убит, поскольку «активно разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке и во всем регионе».
Ликвидация Сулеймани последовала за новогодним нападением на посольство США в Багдаде.
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