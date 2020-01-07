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Путин встретил Рождество в храме, где его когда-то крестили

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© kremlin.ru

© kremlin.ru

Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Санкт-Петербурге в Спасо-Преображенском соборе, где его крестили в 1952 году.

Глава государства проводит Рождество в Петербурге уже в третий раз. Ранее Путин посещал Спасо-Преображенский собор в 2019 и 2012 годах.

Вместе с Путиным на праздничной службе присутствовали губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

После службы Владимир Путин пообщался с настоятелем Спасо-Преображенского собора и подарил ему икону Божией Матери «Тихвинская», сообщает РИА ФАН. В качестве ответного дара президенту вручили икону Казанской Божией Матери.

По данным ВЦИОМ, сегодня в РФ отмечают Рождество порядка 86% православных христиан и 40% людей, считающих себя атеистами. При этом рождественский пост соблюдают лишь 9% православных россиян, а 90% - не соблюдают.

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