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России хватит нефти на 30 лет рентабельной добычи

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© Википедия

© Википедия

Разведанных запасов нефти на территории России достаточно для того, чтобы не менее 30 лет вести рентабельную добычу при существующих технологиях. Совершенствование методов разработки месторождений сделает перспективными и те залежи, которые сейчас не представляют интереса для экономики страны, заявил глава департамента стратегий и инноваций компании «Газпром нефть» Сергей Вакуленко.

По его словам, себестоимость добычи и освоения российской нефти — около 20−25 долларов за баррель на новых месторождениях. Это — не очень дорого. «И лет на 30 такой нефти совершенно точно хватит», — заявил Вакуленко в интервью телеканалу «Россия-24».

Он отметил, что в нынешних расчетах не учитывают запасы нефти, добыча которых сегодня представляется нерентабельной. Но в будущем технологии могут сделать такие залежи углеводородов более привлекательными.

«Есть технологии, которые позволяют гораздо больше „выжимать“ из существующих месторождений. Сейчас у нас коэффициент извлечения нефти — 25−30−35%. Мы оставляем в земле 70−75% нефти, которая там была изначально, физика так работает. Есть способ заставить месторождения отдать больше нефти», — рассказал Вакуленко.

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Комментарии (1)

  • Small ab07b78d01
    Абрамсегодня, 21:38

    Таки вакуленко забыл сообщить, что хоть способ и есть, но технологии у РФ такой нету.

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