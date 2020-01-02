России хватит нефти на 30 лет рентабельной добычи

Разведанных запасов нефти на территории России достаточно для того, чтобы не менее 30 лет вести рентабельную добычу при существующих технологиях. Совершенствование методов разработки месторождений сделает перспективными и те залежи, которые сейчас не представляют интереса для экономики страны, заявил глава департамента стратегий и инноваций компании «Газпром нефть» Сергей Вакуленко.

По его словам, себестоимость добычи и освоения российской нефти — около 20−25 долларов за баррель на новых месторождениях. Это — не очень дорого. «И лет на 30 такой нефти совершенно точно хватит», — заявил Вакуленко в интервью телеканалу «Россия-24».

Он отметил, что в нынешних расчетах не учитывают запасы нефти, добыча которых сегодня представляется нерентабельной. Но в будущем технологии могут сделать такие залежи углеводородов более привлекательными.

«Есть технологии, которые позволяют гораздо больше „выжимать“ из существующих месторождений. Сейчас у нас коэффициент извлечения нефти — 25−30−35%. Мы оставляем в земле 70−75% нефти, которая там была изначально, физика так работает. Есть способ заставить месторождения отдать больше нефти», — рассказал Вакуленко.