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Парламент Турции одобрил отправку войск страны в Ливию

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Турецкий парламент 2 января одобрил законопроект, предусматривающий оказание военной помощи Ливии. Документ поддержали 325 депутатов из правящей Партии справедливости и развития, а также националистической Партии национального движения. Против были поданы 184 голоса оппозиционных политиков. Теперь правительство Турции может отправлять на ливийскую землю своих солдат.

У некоторых депутатов законопроект вызвал возмущение. Как пишет РИА ФАН, Чихангир Ислам в день заседания по ливийскому вопросу объявил, что отказывается идти на сессию парламента и не будет голосовать за данный документ.

Проект закона о предоставлении военной помощи властям Ливии направил на рассмотрение парламента президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выразивший надежду на скорое утверждение документа. По его словам, ливийское правительство национального согласия Файеза Сарраджа признано международным сообществом и нуждается в поддержке.

Власти Ливии запросили помощи у Турции в декабре прошлого года для защиты от наступающих на Триполи войск Ливийской национальной армии Халифы Хафтара.

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