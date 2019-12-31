В результате нападения на пост ДПС в Ингушетии погиб полицейский
- 31 декабря 2019, 18:50
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
При нападении неизвестных на пост ДПС в столице Ингушетии погиб полицейский.
Как сообщил «Интерфаксу» информированный источник, группа из трех человек подъехала на автомобиле к посту на въезде в Магас и открыла огонь из автоматического оружия.
«Ранения получили два сотрудника, еще один, к сожалению, скончался», — сказал собеседник агентства.
Он также уточнил, что ответным огнем были убиты двое нападавших, еще один ранен.
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