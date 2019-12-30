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001207

Грузовик протаранил трамвай на севере Москвы

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© vk.com

© vk.com

Пятеро взрослых и один ребенок получили травмы в результате аварии на Соболевском проезде, где грузовик врезался в трамвай. В вагоне выбило стекла, людей окатило градом осколков. Четверых пострадавших направили в больницы, двоим помощь оказали на месте.

ДТП произошло на пересечении Коптевского бульвара и Соболевского проезда. Протаранив трамвай, грузовик продолжил движение. Его остановила мачта городского освещения.

Причины аварии устанавливаются правоохранительными органами. По предварительным данным, водитель грузовика не пропустил трамвай на перекрестке.

В районе ДТП ограничено движение трамваев, сообщил в Twitter Московский департамент транспорта.

«Из-за ДТП в Соболевском проезде задерживаются трамваи № 23, 27, 30. Маршруты временно изменены. Будьте внимательны», — сказано в сообщении.

Накануне в ДТП в центре Москвы погиб игрок сборной России по мини-футболу Кирилл Погорелов.

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