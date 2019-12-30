Анализ древней мумии показал, какая диета не спасет от атеросклероза

Команда археологов из медицинской организации Ascension Healthcare в Милуоки провела исследование четырех мумий, возраст которых около 500 лет. Уже несколько лет мумии находятся в коллекции Музея археологии и этнологии Пибоди в Кембридже.

В рамках нового исследования ученые хотели выяснить, какой был рацион питания у охотников-собирателей из Гренландии. Считается, что местные жители, получившие название инуиты, питались в основном морепродуктами.

Так как мумии довольно-таки неплохо сохранились, ученые смогли изучить состояние сосудов древних людей. По одежде и месту нахождения мумий ученые сделали вывод, что инуиты проживали в небольших каменных хижинах.

Это были две женщины и двое мужчин. Сохранность зубов помогла определить, что их возраст составлял от 18 до 30 лет.

Их основной рацион питания состоял в основном из рыбы, птицы и морских млекопитающих. Так как эти продукты особенно богаты полезными кислотами омега-3, ученые были уверены, что с сердцем и сосудами у древних людей все было хорошо.

Но оказалось, что даже такая средиземноморская диета не уберегла охотников от атеросклероза — сосудистого заболевания, при котором в артериях откладываются некоторые липопротеины и холестерин, в форме атероматозных бляшек.

Если сосуды сильно закупорятся, то это может привести к летальному исходу. На сегодняшний день атеросклероз — одна из самых распространенных причин смерти.

Считается, что атеросклероз — это современное заболевание. Медики уверены, что бляшки в сосудах возникают из-за неправильного питания, а также отсутствия спорта. Врачи советуют есть больше морепродуктов, пить витамины омега-3, чтобы избежать этих проблем, но оказывается, что охотники, которые постоянно питались рыбой и вели очень активный образ жизни, не смогли избежать атеросклероза, — рассказали авторы исследования.

В ходе исследования археологи обратились к медикам, которые подтвердили, что спорт и здоровое питание не всегда могут гарантировать спасение от опасных заболеваний.