Названа главная польза медитации

Международная команда ученых провела исследование, в ходе которого выяснила, в чем главная польза медитаций для людей разных возрастов.

Оказывается, помимо успокоения нервов и снятия напряжения медитации способны оказывать положительный эффект на организм в целом. В частности, ее можно использовать для профилактики хронической сердечной недостаточности.

Это удалось выяснить благодаря исследованию медицинских карт пациентов с гипертрофией левого желудочка сердца (ГЛЖ). Напомним, что при этом заболевании у человека увеличивается размер органа из-за утолщения сердечной мышцы.

В рамках работы ученые не только проанализировали медицинские карты пациентов, но и провели собственное исследование.

Диагноз „ГЛЖ“ подразумевает, что у пациента начинает развиваться сердечная недостаточность, при которой значительно возрастают риски аритмии, инсульта, инфаркта, а также повышает риск смертности. Мы хотели выяснить, как различные немедикаментозные способы могут улучшить состояние этих пациентов, — рассказали авторы исследования.

Для исследования ученые пригласили 85 добровольцев с данным диагнозом. Отмечается, что все участники эксперимента были афроамериканцы. Это было сделано специально, так как у темнокожих наблюдаются повышенные риски смертности от заболеваний сердца и сосудов по сравнению с белокожими.

Также у всех добровольцев была диагностирована гипертония. Помимо стандартного лечения, одной группе пациентов была назначена медитация, которая выполнялась под контролем специалистов. Люди должны были на протяжении шести месяцев медитировать минимум три раза в неделю.

После окончания эксперимента всем 84 добровольцам провели ЭХО-КГ. Оказалось, что у тех, кто медитировал последние шесть месяцев, объем сердца оставался стабильным. У тех, кто придерживался стандартной методики лечения, объемы сердца увеличились на 10%.