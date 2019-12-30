Чаще всего россияне просили у Деда Мороза здоровья

Большинство граждан России попросили бы у Деда Мороза здоровья для себя и своих близких. Лишь каждый десятый завел бы разговор о деньгах, а каждый двадцатый — о счастье. Такие результаты получил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), проводя предновогодний телефонный опрос.

О здоровье, по данным ВЦИОМ, задумались 34% опрошенных, причем 42% из них — женщины, а 41% - люди от 45 лет и старше.

Второй результат — у денег и материального благополучия. О них попросили бы 9% россиян. Среди них много молодежи 18 до 24 лет — 18%.

Счастья себе и родственникам хотят 6%, что вдвое больше прошлогоднего результата. За мир во всем мире — 6% (это на 4% меньше, чем в 2018 году). Еще 5% обратились бы к Деду Морозу за квартирой и дачей. Столько же — за машиной.

Далее идут путешествия (3%), хорошая работа и карьерный рост, повышение пенсии и зарплаты, просто удача (все — по 2%), оплата кредитов и долгов, стабильность и спокойствие, благополучие всем людям (по 1%).

Интересно, что 63% родителей несовершеннолетних детей, предположили, что их чада все еще верят в Деда Мороза. В более 88% случаев возраст этих малышей не превышает восьми лет.

Опрос ВЦИОМ, проведенный несколько дней назад, показал, что большинство российских граждан довольны своей жизнью.