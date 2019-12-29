В Белоруссии назвали дату отмены роуминга с Россией

Роуминг между Белоруссией и Россией будет отменен с 1 сентября 2020 года, пообещал первый вице-премьер Белоруссии Дмитрий Крутой.

Выступая в эфире телеканала «Беларусь 1», он сообщил, что регуляторы наконец-то достигли такой договоренности.

«Тарифы, по которым граждане смогут, в том числе поздравлять друг друга на Новый год, будут очень близкими», — цитирует его ТАСС.

При этом Крутой уточнил, что тарифы на звонки не будут одинаковыми.

Как отмечает агентство, 22 декабря пресс-секретарь Минкомсвязи РФ Евгений Новиков заявил, что плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.

Ранее сообщалось, что власти России и Белоруссии намерены унифицировать Налоговый и Гражданский кодексы, ввести совместный внешнеторговый режим, объединить банковский надзор, а также создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии. Среди четко обозначенных обязательств — взаимная отмена роуминга с 1 июня 2020 года, тогда как остальные меры пока представляют собой лишь «дорожные карты» и проекты, которые требуют дальнейшей проработки.