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Кадыров предсказал исход своего боя с Александром Емельяненко

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© Саид Царнаев/ТАСС

© Саид Царнаев/ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров дал прогноз на исход своего поединка с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко.

Кадыров предсказал, что одержит победу в пятом раунде.

«Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его», — написал он в Telegram-канале.

При этом Кадыров даже описал будущий поединок: «Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар».

Ранее глава Чечни опубликовал видеообращение к Александру Емельяненко, в котором вызвал его на бой — по правилам бокса либо ММА (смешанных боевых искусств).

Емельяненко принял вызов и предложил Кадырову самому выбрать правила боя.

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