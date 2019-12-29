Кадыров предсказал исход своего боя с Александром Емельяненко
- 29 декабря 2019, 21:24
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Глава Чечни Рамзан Кадыров дал прогноз на исход своего поединка с российским бойцом смешанного стиля (MMA) Александром Емельяненко.
Кадыров предсказал, что одержит победу в пятом раунде.
«Если состоится бой с Емельяненко, то отвечаю, что в пятом раунде единственным и первым ударом я уложу его», — написал он в Telegram-канале.
При этом Кадыров даже описал будущий поединок: «Четыре с половиной раунда буду бегать по рингу, а в последнем раунде нанесу один удар».
Ранее глава Чечни опубликовал видеообращение к Александру Емельяненко, в котором вызвал его на бой — по правилам бокса либо ММА (смешанных боевых искусств).
Емельяненко принял вызов и предложил Кадырову самому выбрать правила боя.
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