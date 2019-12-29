Из банкомата в Петербурге грабители похитили почти 10 млн рублей
- 29 декабря 2019, 18:31
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Полиция Петербурга разыскивает злоумышленников, совершивших крупную кражу из банкомата.
Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, инцидент произошел рядом с гипермаркетом на Кузнецовской улице.
Неизвестные взломали банкомат и похитили из него шесть кассет с деньгами. Было украдено около 10 млн рублей, приводит сообщение ФАН.
В результате грабители скрылись с места преступления на автомобиле Ford Transit с поддельными номерами.
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