Из банкомата в Петербурге грабители похитили почти 10 млн рублей

Полиция Петербурга разыскивает злоумышленников, совершивших крупную кражу из банкомата.

Как сообщили в пресс-службе регионального главка МВД, инцидент произошел рядом с гипермаркетом на Кузнецовской улице.

Неизвестные взломали банкомат и похитили из него шесть кассет с деньгами. Было украдено около 10 млн рублей, приводит сообщение ФАН.

В результате грабители скрылись с места преступления на автомобиле Ford Transit с поддельными номерами.