Китайцы предложили заменить кошек робокотиками

Китайская компания Elephant Robotics представила свою новую разработку — робокошку MarsCat, которая будет доступна в нескольких цветах.

Роботизированная кошка сможет заменить вам настоящую, уверены китайцы. Интересно, что характер и поведение кошки будет формироваться от того, как вы за ней ухаживаете. Так что если робокот будет пакостить, вы знаете, кто в этом виноват.

Внешне и по своим функциям коты очень напоминают знаменитых собак-роботов Sony Aibo. Робокошки будут доступны в белом, сером, оранжевом и черном цветах.

Для того, чтобы кошка реагировала на ваши действия, ее оснастили шестью емкостными сенсорными датчиками, а также 5-мегапиксельной камерой, которая находится в носу. Это позволяет роботу ориентироваться в пространстве, а также узнавать своего хозяина.

В отличие от обычной кошки, у MarsCat есть ограничения по использованию. Полного заряда батареи должно хватить на три часа активной игры, а в спокойном режиме кошка может находиться до пяти часов.

Если вы погладите кошку, то по ее телу пойдет небольшой импульс с вибрацией, также с робокошкой можно разговаривать. Она знает около 20 ключевых слов. Конечно, без мяуканья не обошлось, поэтому кошка будет отвечать вам на своем кошачьем языке.

Пока что неизвестно, когда робот появится в продаже и сколько будет стоить. Подробнее ознакомиться с MarsCat можно на официальном странице проекта на Kickstarter.

Разработчики отмечают, что их роботы могут быть отличным другом для аллергиков, а также для людей, которые любят технологии.