В парке «Зарядье» оказался единственный в Москве сугроб

Соскучившимся по снегу москвичам прямая дорога в московский парк «Зарядье».

Именно туда завезли искусственный снег, чтобы обустроить площадку для игры в снежки на территории ярмарки «Снегосад».

«У нас первый и постоянный СУГРОБ в Москве! Завезли. Настоящий! Дарим!», — приводит «360» слова директора парка Ивана Демидова.

Он добавил, что таким образом «Зарядье» помогает природе, а также москвичам и гостям столицы, создавая им хорошее настроение.

Открытие «Снегосада» состоится 28 декабря на площади перед павильоном «Купол», отмечает телеканал. На ярмарке можно будет попробовать различные угощения и приобрести традиционные сувениры.