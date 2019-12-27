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В парке «Зарядье» оказался единственный в Москве сугроб

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© youtube.com

© youtube.com

Соскучившимся по снегу москвичам прямая дорога в московский парк «Зарядье».

Именно туда завезли искусственный снег, чтобы обустроить площадку для игры в снежки на территории ярмарки «Снегосад».

«У нас первый и постоянный СУГРОБ в Москве! Завезли. Настоящий! Дарим!», — приводит «360» слова директора парка Ивана Демидова.

Он добавил, что таким образом «Зарядье» помогает природе, а также москвичам и гостям столицы, создавая им хорошее настроение.

Открытие «Снегосада» состоится 28 декабря на площади перед павильоном «Купол», отмечает телеканал. На ярмарке можно будет попробовать различные угощения и приобрести традиционные сувениры.

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