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В Мордовии детям-диабетикам подарили запретные для них сладости

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© pixabay.com

© pixabay.com

Страдающим сахарным диабетом мордовским детям чиновники подарили конфеты.

В Telegram-канале Mash предположили, что принимавшие это решение представители местных властей, как всегда, подумали, что и так сойдет.

Как рассказала паблику председатель диабетического общества Алина Адушева, родители 250 детей-диабетиков обратились в соцзащиту за социальными подарками. Когда там ответили, что денег нет, родители стали искать их сами и в итоге насобирали всем миром около 90 тысяч рублей.

Узнав об этом, чиновники все-таки выискали средства на подарки, однако на поверку выяснилось, что подарить больным детям решили обычные конфеты, которые им нельзя.

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