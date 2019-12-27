В Мордовии детям-диабетикам подарили запретные для них сладости

Страдающим сахарным диабетом мордовским детям чиновники подарили конфеты.

В Telegram-канале Mash предположили, что принимавшие это решение представители местных властей, как всегда, подумали, что и так сойдет.

Как рассказала паблику председатель диабетического общества Алина Адушева, родители 250 детей-диабетиков обратились в соцзащиту за социальными подарками. Когда там ответили, что денег нет, родители стали искать их сами и в итоге насобирали всем миром около 90 тысяч рублей.

Узнав об этом, чиновники все-таки выискали средства на подарки, однако на поверку выяснилось, что подарить больным детям решили обычные конфеты, которые им нельзя.