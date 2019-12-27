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Самые значимые законы, принятые Госдумой в период осенней сессии 2019 года

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В ходе осенней сессии 2019 года депутаты Госдумы РФ приняли ряд значимых законопроектов, которые существенно улучшат или уже улучшили социальное самочувствие россиян.

В первую очередь речь идет о законе, защищающем права обманутых дольщиков. Так, 13 декабря был принят законопроект, предполагающий освобождение пострадавших от недобросовестного застройщика граждан от уплаты НДФЛ при выплате компенсаций. Инициатором данного документа выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«В настоящее время компенсации выплачиваются за счет взносов застройщиков из компенсационного фонда и за счет бюджетных средств. НДФЛ можно будет не платить с возмещений вне зависимости от источника их получения. Норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года», — прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Освобождены от НДФЛ и компенсационные доходы граждан, пострадавших от чрезвычайных происшествий. Соответствующий законопроект был подготовлен во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам его рабочей поездки в Иркутскую область, где летом уходящего года случился паводок.

Несправедливо, когда люди, которые пострадали от стихийных бедствий, потеряв свое единственное жилье, вынуждены платить налог со средств, полученных в качестве компенсации, — отметил Володин.

Наряду с единовременными компенсациями, полагающимися участникам госпрограммы «Земский доктор», из-под налогообложения выведены аналогичные выплаты для педагогов, которые планируют принять участие в программе «Земский учитель».

А еще со следующего года многодетные родители получат значимые преференции по налогам на имущество и землю. Причем самим людям ничего для этого делать не нужно. Вся ответственность возложена на плечи госорганов. Каждый год они самостоятельно будут подавать в налоговую службу сведения о многодетных семьях с целью автоматического предоставления налоговых льгот.

Депутаты запретили микрофинансовым организациям выдавать людям кредиты под залог жилья. «Недопустимо, когда человек лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Также с 2020 года расширится перечень редких заболеваний, лечение которых финансируется из федерального бюджета. Список дополнится панмиелофтизом и дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра). Необходимые средства для лечения этих недугов уже предусмотрены в федеральном бюджете на ближайшие три года.

В 2020 году государство начнет погашать ипотеку семьям погибших военнослужащих, не дожидаясь вступления в наследство членов семьи военного и переоформления на них договора займа. При этом нормы закона распространяются не только на супругу и детей, но и на родителей военнослужащего, если он не успел обзавестись своей семьей.

Главное, что закон позволит погашать за счет федерального бюджета задолженность по ипотечному кредиту погибшего военного досрочно единым платежом, а не в соответствии с графиком платежей, как это было до сих пор. Таким образом, наследникам больше не придется отдельно принимать на себя кредитные обязательства, с квартиры будет сниматься обременение сразу после погашения остатка кредита, что даст возможность близким военнослужащего распоряжаться имуществом сразу после вступления в наследство, — заключил Володин.

Напомним, что сразу после праздников в 2020 году в Госдуме приступят к обсуждению трех законопроектов, внесенных президентом Владимиром Путиным. Два из них касаются декриминализации наказания за нарушение сроков валютной выручки. А третий законопроект позволит ратифицировать изменения к протоколу в соглашении о российской военной базе в Киргизии.

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Комментарии (1)

  • Small 9a8e5e1b71
    merlionсегодня, 14:29

    "Если в СССР каждый юрист знал все законы СССР, то сегодня в РФ нет юриста, который бы имел представление о том, сколько и каких в России законов, и что они требуют. Меньше всего об этом имеют представление сами депутаты, которые тупо нажимают на кнопки голосования, стремясь принять законов больше, чем депутаты предыдущего созыва. По количеству принятых законов (нажатий на кнопки) они считают себя работниками, достойными получать зарплату в несколько сот тысяч рублей в месяц. ...
    А теперь поставьте себя на место чиновника-взяточника. Что ему необходимо - чтобы законов было много или мало? Ведь взяточник берёт с вас взятку за то, чтобы не наказывать вас за нарушение закона (тот же автоинспектор) или за то, что он сам в вашу пользу нарушит закон. Вот давайте представим, что у нас в России нет законов. Но ведь тогда у взяточников не будет оснований требовать с граждан взятку - они ничего не нарушают, поскольку нечего нарушать. А теперь представим, что в России бесконечное количество законов, но тогда граждане просто не будут всё помнить и не будут знать, нарушили ли они что-нибудь или нет? И тогда взяточникам будет раздолье - они будут обдирать граждан на каждом шагу.
    Вот и задайте себе вопрос - чьи интересы преследуют в Думе "депутаты-профессионалы" - народа России или паразитов России?" // Ю. Мухин

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