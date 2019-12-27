Самые значимые законы, принятые Госдумой в период осенней сессии 2019 года

В ходе осенней сессии 2019 года депутаты Госдумы РФ приняли ряд значимых законопроектов, которые существенно улучшат или уже улучшили социальное самочувствие россиян.

В первую очередь речь идет о законе, защищающем права обманутых дольщиков. Так, 13 декабря был принят законопроект, предполагающий освобождение пострадавших от недобросовестного застройщика граждан от уплаты НДФЛ при выплате компенсаций. Инициатором данного документа выступил премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«В настоящее время компенсации выплачиваются за счет взносов застройщиков из компенсационного фонда и за счет бюджетных средств. НДФЛ можно будет не платить с возмещений вне зависимости от источника их получения. Норма федерального закона об освобождении от уплаты НДФЛ будет применяться в отношении выплат, полученных дольщиками, начиная с налогового периода 2019 года», — прокомментировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.



Председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Освобождены от НДФЛ и компенсационные доходы граждан, пострадавших от чрезвычайных происшествий. Соответствующий законопроект был подготовлен во исполнение поручения президента России Владимира Путина по итогам его рабочей поездки в Иркутскую область, где летом уходящего года случился паводок.



Несправедливо, когда люди, которые пострадали от стихийных бедствий, потеряв свое единственное жилье, вынуждены платить налог со средств, полученных в качестве компенсации, — отметил Володин.

Наряду с единовременными компенсациями, полагающимися участникам госпрограммы «Земский доктор», из-под налогообложения выведены аналогичные выплаты для педагогов, которые планируют принять участие в программе «Земский учитель».

А еще со следующего года многодетные родители получат значимые преференции по налогам на имущество и землю. Причем самим людям ничего для этого делать не нужно. Вся ответственность возложена на плечи госорганов. Каждый год они самостоятельно будут подавать в налоговую службу сведения о многодетных семьях с целью автоматического предоставления налоговых льгот.

Депутаты запретили микрофинансовым организациям выдавать людям кредиты под залог жилья. «Недопустимо, когда человек лишается единственной квартиры из-за незначительного по сравнению с ее стоимостью микрокредита», — подчеркнул Вячеслав Володин.

Также с 2020 года расширится перечень редких заболеваний, лечение которых финансируется из федерального бюджета. Список дополнится панмиелофтизом и дефицитом факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра). Необходимые средства для лечения этих недугов уже предусмотрены в федеральном бюджете на ближайшие три года.

В 2020 году государство начнет погашать ипотеку семьям погибших военнослужащих, не дожидаясь вступления в наследство членов семьи военного и переоформления на них договора займа. При этом нормы закона распространяются не только на супругу и детей, но и на родителей военнослужащего, если он не успел обзавестись своей семьей.

Главное, что закон позволит погашать за счет федерального бюджета задолженность по ипотечному кредиту погибшего военного досрочно единым платежом, а не в соответствии с графиком платежей, как это было до сих пор. Таким образом, наследникам больше не придется отдельно принимать на себя кредитные обязательства, с квартиры будет сниматься обременение сразу после погашения остатка кредита, что даст возможность близким военнослужащего распоряжаться имуществом сразу после вступления в наследство, — заключил Володин.

Напомним, что сразу после праздников в 2020 году в Госдуме приступят к обсуждению трех законопроектов, внесенных президентом Владимиром Путиным. Два из них касаются декриминализации наказания за нарушение сроков валютной выручки. А третий законопроект позволит ратифицировать изменения к протоколу в соглашении о российской военной базе в Киргизии.