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Президент России выразил соболезнования родным и близким Волчек

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© Википедия

© Википедия

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования в связи с кончиной Галины Волчек ее родным и близким. Глава государства хорошо знал актрису и всегда восхищался ее талантом.

«Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким художественного руководителя театра „Современник“ Галины Волчек в связи с ее кончиной», — сказано в сообщении на сайте главы государства.

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Владимир Путин хорошо знал Волчек и неоднократно встречался с ней.

«Он всегда восхищался ее талантом», — цитирует РИА Новости слова Пескова.

Галина Волчек несколько дней находилась на лечении в Боткинской больнице в Москве с воспалением легких. Накануне стало известно о резком ухудшении ее состояния. 26 декабря великолепной актрисы, режиссера и педагога не стало.

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