«Планшет, Кадыров, ремонт»: Неверов присоединился к акции «Елка желаний»

Вице-спикер Госдумы, лидер фракции «Единая Россия» Сергей Неверов присоединился к акции «Елка желаний». Он исполнит заветные мечты трех детей из Смоленской, Брянской и Кемеровской областей, у которых диагностированы тяжелые заболевания.

«Алина из Смоленской области загадала планшет. Давид из Брянской области — встречу с Рамзаном Кадыровым, а Ангелина из моей родной Кемеровской области загадала ремонт своей комнаты», — поделился Неверов на своей странице в Facebook.



Ранее в акции поучаствовал президент Татарстана Рустам Минниханов. Он исполнил желание 11-летнего Амирхана Садыкова, который мечтал полетать на вертолете.

Как рассказал мальчик, во время полета он задал Минниханову вопрос: «Каково это — быть президентом?» На что Минниханов ответил: «Везде летаешь! Легко все-таки работать».

Активисты Общероссийского народного фронта намерены в свою очередь исполнить желание 13-летнего Святослава Федосова, который очень хотел получить велосипед в качестве подарка на Новый год.

Акция «Елка желаний» была организована благотворительным проектом «Мечтай со мной», стартовавшим в 2014 году как добровольческая инициатива в Татарстане. Этот проект исполняет заветные мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет), у которых диагностированы опасные для жизни заболевания.

В акции «Елка желаний» неоднократно принимал участие и президент России Владимир Путин. В этом году, например, он исполнил желание 10-летнего Андрея Кочетова, мечтавшего побывать на курорте в Красной Поляне.

Помогая тяжелобольным детям, «Путин подает хороший пример другим чиновникам, бизнесменам и вообще россиянам», считает политолог Анна Федорова.

«На этот случай обратят внимание многие чиновники и вообще люди, у которых есть возможность помогать другим, особенно — детям. Путин закладывает очень хорошую, человечную, милосердную традицию», — заключила эксперт.