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00316

Названа опасность осветляющих кожу кремов

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  • , журналист «Ридуса», отдел «Наука и технологии»
© pixabay.com

© pixabay.com

Команда дерматологов из Мексики опубликовала исследование, в котором рассказала, чем может быть опасен отбеливающий крем для кожи.

Недавно в одну из мексиканских больниц поступила женщина с сильным повреждением центральной нервной системы. Из-за случившегося пациентка нуждается в постоянном питании через трубку для нутриционной поддержки и пока что она не может говорить.

Когда врачи стали разбираться, что стало причиной повреждения нервной системы, выяснилось, что женщина долгое время пользовалась кремом для отбеливания кожи. Отбеливающий крем — это эффективное средство для борьбы с пигментацией. Оно эффективно снижает количество меланина, вызывающего гиперпигментацию.

Это популярное средство у людей с веснушками и пигментными пятнами на открытых участках тела. Также многие женщины из азиатских стран используют это средство для белизны лица, так как бледная кожа считается красивой у местных жительниц.

Оказалось, что женщина, поступившая в мексиканскую больницу, пользовалась кремом, содержащим форму органической ртути под названием метилртуть. При большом скоплении этого вещества в организме могут происходить серьезные проблемы с нервной системой.

Пациентка наносила крем дважды в день на протяжении 7 лет. Некоторое время назад женщина обратилась в больницу с жалобами на непроизвольные мышечные спазмы и слабость в плечах и руках.

После двух недель амбулаторного лечения она была госпитализирована, так как у нее началось ухудшаться зрение, была неустойчивая походка и произошли трудности с речью. Анализы крови и мочи подтвердили отравление ртутью.

Сейчас врачи борются за жизнь пациентки, однако ее состояние лучше не становится.

Авторы исследования дали девушкам несколько советов, чтобы не навредить себе косметическими средствами. Во-первых, при покупке кремов для кожи нужно убедиться, что под крышкой находится защитная пленка.

Также рекомендуется приобретать кремы в известных магазинах и избегать использования кремов с этикетками ручной работы или без этикеток. Обращайте внимание на ингредиенты, указанные на упаковке.

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