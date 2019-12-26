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Сердечникам подготовили программу получения бесплатных лекарств

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© vk.com

© vk.com

Правительство России в 2020—2022 годах выделит 10,2 миллиарда рублей на пилотный проект по лекарственному обеспечению лиц, перенесших острые сердечно-сосудистые заболевания. Рекомендации по его проведению выработал Минздрав. Пациенты будут бесплатно получать в аптеках лекарства по рецептам, выписанным врачами, а государство станет компенсировать расходы продавцов, пишет газета «Коммерсант».

К заболеваниям, попадающим в список Минздрава, относятся острый инфаркт миокарда, нарушение мозгового кровообращения и ряд других. Конкретный тип лекарства пациент будет выбирать в аптеке самостоятельно. Врачи будут выписывать рецепты по международному непатентованному наименованию. Главное, чтобы цена препарата не превышала предусмотренную государством стоимость. Иначе придется компенсировать разницу.

Размер компенсации устанавливается в зависимости от средней цены за одну упаковку в данном регионе, торговой надбавки и с учетом НДС. Для получения субсидии аптекам придется подать заявление в региональный департамент здравоохранения. К нему необходимо приложить справки о размере зарплаты сотрудников и отсутствии задолженности перед ними. Проверка документов займет 15 дней.

В перечень лекарств вошли 23 препарата, в числе которых эналаприл, лозартан и бисопролол. По данным издания, государство за девять месяцев 2019 года потратило на них более шести миллиардов рублей, а в аптеках страны общий объем их продаж составил 52,9 миллиарда рублей.

Аналогичный проект уже реализуется в Кировской области, где пациенты с артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца, стоящие на диспансерном учете, могут получать в аптеках льготные лекарства. Представители некоторых аптечных сетей, как пишет «Коммерсант», продемонстрировали заинтересованность в проекте.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что программа оптимизации в области здравоохранения во многих регионах страны была проведена просто ужасно.

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