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Глава ВТБ заявил о сложности приватизации из-за санкций

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© пресс-служба Кремля

© пресс-служба Кремля

Существует не так много вариантов приватизации банка ВТБ. Все они — достаточно сложны. Причиной тому являются санкции, заявил глава кредитной организации Андрей Костин.

«Вариантов немного, варианты сложные, все-таки санкции», — цитирует ТАСС слова Костина.

Минэкономразвития ранее заявило о включении ВТБ в план правительства России по приватизации на 2020−2022 годы в числе других 293 предприятий. Журналисты пытались выяснить у главы банка, какие из вариантов являются предпочтительными.

В октябре Костин уже указывал на серьезные препятствия для снижения государственной доли в ВТБ из-за санкций. При этом он отметил, что сама приватизация не станет нарушением запретительных мер в правовом смысле.

Секторальные санкции Соединенных Штатов и Евросоюза были введены против ВТБ в 2014 году. Они ограничивают привлечение финансирования. Основным акционером кредитной организации остается государство в лице Росимущества и Минфина. Ему принадлежит 60,9348% голосующих акций, что составляет 45,01% уставного капитала банка, учитывая ГК «Агентство по страхованию вкладов» (92,23%).

Ранее председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор начал тестировать криптовалюты нового типа — «стейблкойны».

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